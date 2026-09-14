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Vorstand investiert in TAKKT-Aktien - die Kursreaktion

Vorstand investiert in TAKKT-Aktien - die Kursreaktion

Wie sich die TAKKT-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TAKKT AG
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Kürzlich kam es bei der TAKKT-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 04.09.2026 ein. Weishaar, Andreas Georg, Vorstand bei TAKKT, fügte am 03.09.2026 623 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 3,00 EUR gezahlt. Die TAKKT-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 2,77 EUR.

Die TAKKT-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 2,94 EUR an der Tafel. Die TAKKT-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 201,72 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 64.037.296 Anteilsscheine.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Weishaar, Andreas Georg wurde am 03.09.2026 gemeldet. Für einen Preis von jeweils 3,00 EUR erwarb Weishaar, Andreas Georg 939 Aktien.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TAKKT AG

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Datum Rating Analyst
13.02.25 TAKKT Hold Warburg Research
28.10.24 TAKKT Hold Warburg Research
22.07.24 TAKKT Hold Warburg Research
02.04.24 TAKKT Hold Warburg Research
15.02.24 TAKKT Hold Warburg Research

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