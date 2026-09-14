Vorstand investiert in TAKKT-Aktien - die Kursreaktion

Depotänderung

14.09.26 16:01 Uhr

TAKKT veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 02.09.2026 bei TAKKT. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 04.09.2026 statt. Weishaar, Andreas Georg, Vorstand bei TAKKT, hat am 02.09.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 2.145 Aktien zu je 2,74 EUR. An diesem Tag stieg die TAKKT-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 3,20 Prozent auf 2,73 EUR.

Mit einem Wert von 2,94 EUR bewegte sich die TAKKT-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Insgesamt ist TAKKT aktuell 201,72 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 64.037.296 Papiere.

Zuvor wurden Transaktionen von Weishaar, Andreas Georg am 02.09.2026 verzeichnet. Die Führungskraft kaufte damals 702 TAKKT-Aktien zu jeweils 2,73 EUR.

Redaktion finanzen.net