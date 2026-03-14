Vorstand investiert in TUI-Aktien - die Kursreaktion

Transaktions-Meldung

Anleger sollten TUI nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Zum 13.03.2026 wurde bei TUI ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 13.03.2026 gemeldet. Ebel, Helmut Reiner Sebastian, Vorstand bei TUI, fügte dem eigenen Portfolio 7.000 TUI-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 13.03.2026 einen Wert von jeweils 6,62 EUR. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,10 Prozent auf 6,65 EUR.

Die TUI-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von Prozent bei EUR. Die Marktkapitalisierung von TUI beziffert sich unterdessen auf 3,35 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 507.431.040 Aktien beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden TUI-Anteile zuletzt am 03.03.2026 von einer Führungskraft bewegt. 2.499 Anteile für jeweils 7,08 EUR kaufte Vorstand, Reiß, Sybille bei TUI damals an.

Redaktion finanzen.net