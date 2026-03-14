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Transaktions-Meldung

Vorstand investiert in TUI-Aktien - die Kursreaktion

16.03.26 12:01 Uhr
Vorstand investiert in TUI-Aktien - die Kursreaktion | finanzen.net

Anleger sollten TUI nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
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Zum 13.03.2026 wurde bei TUI ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 13.03.2026 gemeldet. Ebel, Helmut Reiner Sebastian, Vorstand bei TUI, fügte dem eigenen Portfolio 7.000 TUI-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 13.03.2026 einen Wert von jeweils 6,62 EUR. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,10 Prozent auf 6,65 EUR.

Die TUI-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von Prozent bei EUR. Die Marktkapitalisierung von TUI beziffert sich unterdessen auf 3,35 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 507.431.040 Aktien beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden TUI-Anteile zuletzt am 03.03.2026 von einer Führungskraft bewegt. 2.499 Anteile für jeweils 7,08 EUR kaufte Vorstand, Reiß, Sybille bei TUI damals an.

Redaktion finanzen.net

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10:56TUI BuyDeutsche Bank AG
09.03.2026TUI OverweightBarclays Capital
03.03.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
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11.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
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11.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.02.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

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