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Vorstand schlägt Anteile los: So reagiert die Vidac Pharma-Aktie

20.05.26 18:01 Uhr

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Vidac Pharma-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0,58 EUR 0,03 EUR 5,86%
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Am 13.05.2026 wurden bei Vidac Pharma Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Das Eigengeschäft wurde am 19.05.2026 öffentlich gemacht. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, verkaufte kürzlich Vidac Pharma-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 13.05.2026 20.086 Aktien für einen Preis von jeweils 0,58 EUR veräußert. Das Papier von Vidac Pharma legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 3,60 Prozent auf 0,58 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,55 EUR. Vidac Pharma erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 29,12 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 51.625.060 Anteilsscheine.

Herzberg, Dr. Max tätigte zuvor am 13.05.2026 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft machte eine Reduzierung im Portfolio um 10.000 Aktien zu jeweils 0,58 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net

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