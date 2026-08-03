Vorstand schlägt Anteile los: So reagiert die Vidac Pharma-Aktie

Eigengeschäft

04.08.26 14:01 Uhr

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei Vidac Pharma informiert.

Am 28.07.2026 wurden bei Vidac Pharma Managers’ Transactions erfasst. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 03.08.2026 ein. Vorstand Herzberg, Dr Max veräußerte am 28.07.2026 Vidac Pharma-Aktien. Herzberg, Dr Max bot 2.104 Aktien zu je 0,45 EUR zum Verkauf an. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 2,20 Prozent auf 0,45 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Vidac Pharma-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 0,44 EUR. Vidac Pharma ist derzeit am Markt 23,33 Mio. Euro wert. Gegenwärtig werden 51.625.060 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurden Transaktionen von Herzberg, Dr Max am 28.07.2026 verzeichnet. Die Führungskraft machte eine Reduzierung im Portfolio um 4.000 Aktien zu jeweils 0,46 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net