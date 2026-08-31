Vorstand schlägt Anteile los: So reagiert die Vidac Pharma-Aktie

Gemeldetes Eigengeschäft

04.09.26 10:01 Uhr

Eine Führungskraft nimmt sich die Vidac Pharma-Aktie vor.

Am 01.09.2026 wurden bei Vidac Pharma Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 03.09.2026 ein. Von Vorstand Herzberg, DR. Max wurden am 01.09.2026 Vidac Pharma-Papiere verkauft. Es wurden 12.500 Aktien zu jeweils 0,43 EUR veräußert. Zum Vortag unverändert notierte die Vidac Pharma-Aktie dann im FSE-Handel bei 0,41 EUR.

Im FSE-Handel kam die Vidac Pharma-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 0,41 EUR. Die Aktien von Vidac Pharma sind unterdessen 20,91 Mio. Euro wert. 51.625.060 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Bei Vidac Pharma kam es davor am 01.09.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Herzberg, Dr. Max, Vorstand bei Vidac Pharma, verkleinerte sein Investment um 10.000 Aktien für jeweils 0,42 EUR.

Redaktion finanzen.net