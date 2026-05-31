VINCI-Aktie sinkt: Thierry Mirville steigt zum CFO auf
VINCI hat Thierry Mirville mit sofortiger Wirkung zum neuen Vizepräsidenten und Finanzvorstand ernannt.
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Das französische Bau- und Infrastrukturunternehmen teilte am Montag mit, dass Mirville die Nachfolge von Christian Labeyrie antreten wird, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Mirville ist seit Oktober 2025 stellvertretender Finanzvorstand und Mitglied des Exekutivausschusses, hieß es weiter.
Im Pariser Handel verliert die VINCI-Aktie zeitweise 0,92 Prozent auf 123,90 Euro.
DJG/DJN/rio/sha>
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