ATOSS-Aktie in Rot: Gründer übergibt CEO-Posten und wechselt in den Aufsichtsrat
Atoss-Software-Gründer und -Chef Andreas Obereder wechselt zum Jahresende in den Aufsichtsrat und macht den Weg frei für einen neuen Vorstandschef.
Werte in diesem Artikel
Ihm folgen soll dann der bisher schon im Vorstand für das Tagesgeschäft verantwortliche Manager Pritim Kumar Krishnamoorthy, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Krishnamoorthy ist seit 2020 im Unternehmen. Der Wechsel im Management habe keine Auswirkung auf Geschäftsstrategie oder die Prognose des Unternehmens, hieß es. Die Aktie gab am Mittag in einem schwachen Markt 2,2 Prozent auf 80 Euro nach.
Die ATOSS-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,08 Prozent leichter bei 80,10 Euro.
/men/stk
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf ATOSS Software
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ATOSS Software
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ATOSS Software News
Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com