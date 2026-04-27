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Vorstandschef

ATOSS-Aktie in Rot: Gründer übergibt CEO-Posten und wechselt in den Aufsichtsrat

30.04.26 11:52 Uhr
ATOSS-Aktie fällt: CEO wechselt in den Aufsichtsrat - Nachfolge steht fest | finanzen.net

Atoss-Software-Gründer und -Chef Andreas Obereder wechselt zum Jahresende in den Aufsichtsrat und macht den Weg frei für einen neuen Vorstandschef.

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Aktien
ATOSS Software AG
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Ihm folgen soll dann der bisher schon im Vorstand für das Tagesgeschäft verantwortliche Manager Pritim Kumar Krishnamoorthy, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Krishnamoorthy ist seit 2020 im Unternehmen. Der Wechsel im Management habe keine Auswirkung auf Geschäftsstrategie oder die Prognose des Unternehmens, hieß es. Die Aktie gab am Mittag in einem schwachen Markt 2,2 Prozent auf 80 Euro nach.

Die ATOSS-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,08 Prozent leichter bei 80,10 Euro.

/men/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

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