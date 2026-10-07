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Vorstandsmandat

AUMOVIO-Aktie im Fokus: Finanzvorständin Dönges geht überraschend

AUMOVIO-Aktie im Fokus: Finanzvorständin Dönges geht überraschend

Der Autozulieferer AUMOVIO verliert überraschend seine Finanzvorständin Jutta Dönges.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
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Nach nur knapp einem Jahr im Amt legt die Managerin ihr Vorstandsmandat mit Ablauf des heutigen Mittwochs (7. Oktober) nieder, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Zum Monatsende werde sie den Konzern dann verlassen. Die Trennung erfolge im gegenseitigen Einvernehmen, hieß es weiter. Dönges wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Der Aufsichtsrat nehme die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis.

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Dönges war seit November 2025 Finanzvorständin bei AUMOVIO. Der Konzern hat bereits die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge eingeleitet. In der Zwischenzeit soll zunächst Konzernchef Philipp von Hirschheydt zusätzlich die Verantwortung für das Finanzressort im Vorstand übernehmen. Spätestens zum 1. November 2026 soll dann Claus Bauer als Interims-Finanzchef fungieren. Der Manager war früher Finanzchef beim Autozulieferer Schaeffler und ist derzeit Mitglied im AUMOVIO-Aufsichtsrat. Seine Aufgaben im Prüfungsausschuss des Gremiums werde er für die Dauer seiner neuen Aufgabe niederlegen.

Am Mittwoch notiert die AUMOVIO-Aktie zeitweise 5,05 Prozent höher bei 38,50 Euro.

/tav/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: AUMOVIO SE

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Datum Rating Analyst
06.10.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.10.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG

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