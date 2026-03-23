Vorstandsvorsitzender

JENOPTIK hat einen neuen Vorstandschef gefunden.

Wie der im TecDAX notierte Photonik-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat am Dienstag Dominic Dorfner zum künftigen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er folgt auf Stefan Traeger, der das Unternehmen Mitte Februar verlassen hat. Dorfner, derzeit CEO von Semikron Danfoss, soll seinen Posten spätestens zum 1. Oktober antreten.

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Die JENOPTIK-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,87 Prozent tiefer bei 25,18 Euro.

DOW JONES