Sartorius-Aktie im Plus: AR verlängert CFO-Mandat von Florian Funck
Der Aufsichtsrat des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius hat die Bestellung von Finanzvorstand Florian Funck vorzeitig bis zum 31. März 2032 verlängert.
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Der promivierte Betriebswert Funck ist seit dem 1. April 2024 CFO des MDAX-Konzerns. Davor war er mehr als zwanzig Jahre für den Haniel-Konzern tätig, zuletzt von 2011 bis 2023 als Finanzvorstand. Sartorius hatte bei der Bestellung keine Angaben zu deren Dauer gemacht.
Die Sartorius-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent höher bei 215,30 Euro.
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