Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 84,50 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 84,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 85,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.428 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR an. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 12,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 52,25 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,21 EUR je Vossloh-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Vossloh gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 331,50 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro