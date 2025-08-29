Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Vormittag fester

Vossloh im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 85,00 EUR zu.

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 85,00 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.203 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 11,88 Prozent wieder erreichen. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,53 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 292,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 4,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

