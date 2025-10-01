DAX24.088 +0,9%Est505.575 +0,8%MSCI World4.311 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.659 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.874 +0,4%
Notierung im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh büßt am Nachmittag ein

01.10.25 16:09 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vossloh befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,5 Prozent auf 87,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
87,20 EUR -3,60 EUR -3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 87,30 EUR. Bei 86,10 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.041 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 8,20 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,78 Prozent.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

