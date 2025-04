Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Vossloh-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 64,30 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 64,30 EUR. Bei 63,10 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.120 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,20 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 37,25 Prozent sinken.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,36 EUR je Vossloh-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 64,00 EUR.

Am 27.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 350,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 288,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 24.04.2025 gerechnet. Vossloh dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus

SDAX-Handel aktuell: SDAX freundlich

Vossloh-Aktie legt zu: Warburg Research senkt Vossloh nach der Kursrally auf 'Hold'