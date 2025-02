Vossloh Aktie News: Vossloh büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 47,15 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 47,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 46,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.311 Vossloh-Aktien.

Am 30.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 51,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 9,01 Prozent Luft nach oben. Am 26.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,25 EUR je Vossloh-Aktie an.

Vossloh veröffentlichte am 31.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 298,70 Mio. EUR, gegenüber 325,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,18 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,14 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

