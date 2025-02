Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagvormittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 46,45 EUR.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 46,45 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,45 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.851 Vossloh-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,66 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 EUR am 26.02.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 13,24 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2023 mit 1,05 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,25 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 31.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 298,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 325,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Vossloh am 13.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,14 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

