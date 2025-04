Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vossloh gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 63,40 EUR abwärts.

Um 16:06 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 63,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 62,60 EUR. Mit einem Wert von 64,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.993 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 73,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.03.2025). Gewinne von 16,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,36 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 64,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 27.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent auf 350,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 288,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 23.04.2026.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

