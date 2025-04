Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Mittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 63,60 EUR ab.

Die Vossloh-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 63,60 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 62,40 EUR. Bei 62,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 11.055 Stück.

Bei einem Wert von 70,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 10,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,35 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 27.03.2025 vor. Das EPS lag bei 0,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 350,00 Mio. EUR im Vergleich zu 288,40 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 vorlegen. Vossloh dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,73 EUR je Aktie.

