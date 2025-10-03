DAX24.461 +0,2%Est505.655 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,54 +0,4%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1737 +0,1%Öl64,56 +0,4%Gold3.862 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Lufthansa 823212 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knapp im Plus - Rekord weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Boeing, Roche, HOCHTIEF im Fokus
Top News
Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Aktienkurs aktuell

Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

03.10.25 09:27 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 89,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
89,40 EUR -0,10 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 89,60 EUR. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 89,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 953 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 6,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 122,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 331,50 Mio. EUR – ein Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unveränderte EBIT-Marge 2025 erwartet

Vossloh-Aktie im Minus: Ausblick an abgeschlossene Sateba-Übernahme angepasst

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vossloh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vossloh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen