Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 89,60 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 89,60 EUR. Die Vossloh-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 89,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 953 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 6,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 122,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 331,50 Mio. EUR – ein Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

