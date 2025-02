Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 47,55 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 47,55 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 47,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.750 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei 51,40 EUR markierte der Titel am 30.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,10 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 40,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 15,25 Prozent Luft nach unten.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,25 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Vossloh gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 298,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,18 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen mittags zu

Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Donnerstagshandels

Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu