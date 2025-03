Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Vossloh

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 50,90 EUR.

Die Vossloh-Aktie musste um 15:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 50,90 EUR. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,40 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.101 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,25 EUR je Vossloh-Aktie an.

Vossloh ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,52 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 298,70 Mio. EUR, gegenüber 325,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,18 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

