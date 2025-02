Vossloh Aktie News: Vossloh verbilligt sich am Mittwochmittag

So entwickelt sich Vossloh

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,6 Prozent auf 46,60 EUR ab.

Der Vossloh-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:55 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 46,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 46,30 EUR. Bei 47,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 2.551 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2024 markierte das Papier bei 51,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 9,87 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,10 EUR ab. Mit Abgaben von 13,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,05 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,25 EUR an.

Vossloh gewährte am 31.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 0,52 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,18 Prozent zurück. Hier wurden 298,70 Mio. EUR gegenüber 325,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Vossloh am 13.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

