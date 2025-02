Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 47,40 EUR.

Um 15:43 Uhr ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 47,40 EUR. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.976 Vossloh-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.07.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 7,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,25 EUR aus.

Am 31.10.2024 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,18 Prozent auf 298,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 325,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,14 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

