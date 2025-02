Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag im Aufwind

Kurs der Vossloh

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 47,00 EUR.

Das Papier von Vossloh legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 47,00 EUR. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 229 Vossloh-Aktien.

Am 30.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 EUR am 26.02.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,05 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,25 EUR aus.

Vossloh veröffentlichte am 31.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 298,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

