Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 47,35 EUR zu.

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:34 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 47,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 47,40 EUR. Mit einem Wert von 47,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 1.138 Aktien.

Bei 51,40 EUR markierte der Titel am 30.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 8,55 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.02.2024 auf bis zu 40,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 14,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,05 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,25 EUR je Vossloh-Aktie an.

Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 298,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,18 Prozent verringert.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,14 EUR je Aktie.

