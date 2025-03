Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Vossloh

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 57,70 EUR.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 57,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 60,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,00 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.982 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,30 EUR. 4,51 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 30,07 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,25 EUR.

Am 31.10.2024 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,52 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 298,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 325,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vossloh-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,14 EUR je Aktie.

