Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag freundlich

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 57,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:34 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 57,80 EUR zu. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.741 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 60,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 4,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 43,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2023 mit 1,05 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,25 EUR.

Am 31.10.2024 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 298,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 325,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2024 3,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

