Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Vormittag tief südwärts

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,0 Prozent auf 55,20 EUR abwärts.

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 6,0 Prozent auf 55,20 EUR. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 53,30 EUR. Mit einem Wert von 53,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.344 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 70,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,17 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 26,90 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,36 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,00 EUR.

Vossloh ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 350,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 288,40 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 24.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 23.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

