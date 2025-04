Vossloh Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Vossloh

Vossloh im Blick

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 56,80 EUR abwärts.

Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:37 Uhr um 3,2 Prozent auf 56,80 EUR ab. Bei 53,30 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 53,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.480 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 70,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,36 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,00 EUR.

Am 27.03.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,86 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,53 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 350,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,36 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2025 terminiert. Schätzungsweise am 23.04.2026 dürfte Vossloh die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

