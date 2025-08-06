Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag höher

Vossloh im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 86,70 EUR.

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 86,70 EUR. Die Vossloh-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,70 EUR an. Bei 86,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 318 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 114,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.

Am 24.07.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,66 EUR fest.

