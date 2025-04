Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagnachmittag mit sattem Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,8 Prozent auf 62,00 EUR zu.

Um 15:49 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,8 Prozent auf 62,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vossloh-Aktie bei 62,30 EUR. Bei 61,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.778 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Bei 70,20 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 13,23 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,36 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 64,00 EUR.

Am 27.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 350,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,40 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

