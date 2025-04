Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 60,00 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 60,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vossloh-Aktie bei 61,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,00 EUR. Bisher wurden heute 28.026 Vossloh-Aktien gehandelt.

Bei 70,20 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 17,00 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 48,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 27.03.2025. Das EPS wurde auf 0,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 350,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,40 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 24.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Vossloh rechnen Experten am 23.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,73 EUR je Vossloh-Aktie.

