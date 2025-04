Vossloh Aktie News: Vossloh verbilligt sich am Mittwochmittag

So entwickelt sich Vossloh

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 60,90 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 60,90 EUR. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 60,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.298 Vossloh-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 15,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 50,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,36 EUR je Vossloh-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,00 EUR aus.

Vossloh veröffentlichte am 27.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,86 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 350,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 288,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vossloh-Bilanz für Q1 2025 wird am 24.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 23.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,73 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

