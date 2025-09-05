DAX23.687 -0,5%ESt505.362 ±-0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1745 -0,1%Öl66,57 +0,5%Gold3.653 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
Top News
Goldpreis mit weiterer Rally: Neuer Rekord markiert - keine Lust auf Korrektur Goldpreis mit weiterer Rally: Neuer Rekord markiert - keine Lust auf Korrektur
CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Notierung im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Dienstagmittag südwärts

09.09.25 12:06 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 86,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
86,10 EUR -1,10 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 86,20 EUR. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 86,10 EUR. Bei 87,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.945 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 113,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vossloh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vossloh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.07.2024Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen