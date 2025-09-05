Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Dienstagmittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 86,20 EUR.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 86,20 EUR. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 86,10 EUR. Bei 87,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.945 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 113,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

