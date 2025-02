Vossloh Aktie News: Vossloh macht am Vormittag Boden gut

Blick auf Vossloh-Kurs

Die Aktie von Vossloh zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 47,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 47,40 EUR zu. Bei 47,40 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,40 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 80 Aktien.

Bei 51,40 EUR erreichte der Titel am 30.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,30 EUR fiel das Papier am 26.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,98 Prozent.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,21 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,25 EUR.

Vossloh ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 298,70 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 325,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vossloh-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,14 EUR je Vossloh-Aktie.

