Vossloh Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Vossloh

So entwickelt sich Vossloh

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 56,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 56,50 EUR abwärts. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 56,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 72.735 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,58 Prozent.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2023 mit 1,05 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 31.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 298,70 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 325,30 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2024 3,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert schlussendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt am Nachmittag nach

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt mittags