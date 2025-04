Vossloh Aktie News: Vossloh steigt am Donnerstagnachmittag stark

Blick auf Vossloh-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 63,80 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 63,80 EUR zu. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.530 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,03 Prozent. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 36,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,36 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 27.03.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 350,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 288,40 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Vossloh am 24.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt zum Start

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags schwächer