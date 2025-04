Vossloh Aktie News: Vossloh schießt am Donnerstagvormittag hoch

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 5,9 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 09:05 Uhr 5,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 65,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,20 EUR. Bisher wurden heute 3.386 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 9,35 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 59,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,36 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,00 EUR.

Am 27.03.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 350,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 288,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 23.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt zum Start

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags schwächer