Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie von Vossloh zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 48,60 EUR.

Die Vossloh-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 48,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 48,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,30 EUR. Zuletzt wechselten 6.391 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 5,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 40,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,08 Prozent würde die Vossloh-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,05 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,25 EUR je Vossloh-Aktie an.

Am 31.10.2024 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 298,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Vossloh am 13.03.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,14 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

