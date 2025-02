Vossloh Aktie News: Vossloh steigt am Dienstagmittag

So bewegt sich Vossloh

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 48,45 EUR.

Um 12:01 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 48,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 48,45 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 48,30 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.132 Vossloh-Aktien.

Am 30.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 40,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,05 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,21 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Am 31.10.2024 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 298,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 325,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Vossloh am 13.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,14 EUR im Jahr 2024 aus.

