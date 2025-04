Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag leichter

Vossloh im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 63,30 EUR ab.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 63,30 EUR. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,70 EUR nach. Mit einem Wert von 64,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.559 Vossloh-Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 64,00 EUR.

Vossloh gewährte am 27.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,86 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 350,00 Mio. EUR – ein Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vossloh 288,40 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 24.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Vossloh.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 3,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

