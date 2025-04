Vossloh Aktie News: Anleger greifen bei Vossloh am Freitagvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 64,10 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 64,10 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 64,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.750 Vossloh-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,20 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 8,69 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,05 Prozent.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,36 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Vossloh gewährte am 27.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Vossloh einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 350,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,40 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Vossloh am 24.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt zum Start

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags schwächer