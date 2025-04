Vossloh Aktie News: Anleger schicken Vossloh am Freitagmittag ins Minus

Vossloh im Blick

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 63,10 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,8 Prozent auf 63,10 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,70 EUR nach. Mit einem Wert von 64,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.256 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 11,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,36 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,00 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Vossloh ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 350,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 288,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Vossloh am 24.04.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,70 EUR je Aktie aus.

