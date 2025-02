Vossloh Aktie News: Vossloh steigt am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 48,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 49,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,55 EUR. Bisher wurden heute 4.243 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.02.2024 bei 40,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,67 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,05 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 31.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 298,70 Mio. EUR, gegenüber 325,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,18 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2024 3,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Verluste in Frankfurt: SDAX mittags schwächer

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen mittags zu

Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Donnerstagshandels