Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Aktie von Vossloh zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 48,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 09:02 Uhr 0,6 Prozent. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,80 EUR zu. Bei 48,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 383 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 51,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 5,33 Prozent Luft nach oben. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 21,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 31.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,52 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 298,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 325,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Vossloh am 13.03.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,14 EUR im Jahr 2024 aus.

