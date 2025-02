Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Mittwochmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 48,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 0,3 Prozent auf 48,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 48,95 EUR. Bei 48,65 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt wechselten via BMN 229 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2024 auf bis zu 51,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 4,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 21,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,05 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 31.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 298,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Vossloh am 13.03.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,14 EUR fest.

