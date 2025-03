Vossloh Aktie News: Vossloh reagiert am Vormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 58,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Vossloh konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 58,50 EUR. Bei 59,00 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.442 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 60,30 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 3,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,05 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,25 EUR.

Vossloh veröffentlichte am 31.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 298,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 325,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vossloh-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,14 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schlussendlich in der Verlustzone

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX liegt am Dienstagnachmittag im Minus

Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich am Mittag schwächer