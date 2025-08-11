Vossloh Aktie News: Anleger greifen bei Vossloh am Dienstagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 87,20 EUR nach oben.

Um 09:03 Uhr ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 87,20 EUR. Bei 87,20 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 86,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 892 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 8,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 53,73 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,53 Prozent auf 331,50 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 4,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

