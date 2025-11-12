Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vossloh befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 69,60 EUR ab.
Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:47 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 69,60 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Vossloh-Aktie bis auf 68,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.451 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.
Analysten bewerten die Vossloh-Aktie im Durchschnitt mit 84,75 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 30.10.2025 vor. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,74 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 298,70 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 325,90 Mio. EUR ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 vorlegen.
Analysen zu Vossloh AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|30.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|25.10.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|06.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|03.08.2018
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|02.08.2018
|Vossloh Sell
|S&P Capital IQ
